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Plaj voleybolunda dünya İzmir'de buluştu

20 Eylül 2022 Salı 14:42
Plaj voleybolunda dünya İzmir'de buluştu

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezi haline getirme vizyonuyla hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 3 yılda çok önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası ile plaj voleyboluna ilk adımlarını atan İzmir, U18, U20, U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası ve CEV Continental Cup'ın ardından Dikili Belediyesi, Uluslararası Voleybol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde U19 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'na da Dikili'de ev sahipliği yaptı.

43 ülkeden 102 takım ve 204 sporcuyu Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisleri'nde konuk eden İzmir, sporseverler ve katılımcılardan tam not aldı. Dört gün boyunca toplam 144 müsabakanın gerçekleştiği büyük şampiyonada kadınlarda Ukrayna, erkeklerde Letonya şampiyonluğa uzanan ülkeler oldu.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Dünyayı Dikilimizde buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu organizasyonu İzmir'e kazandıran herkesin emeğine sağlık. Büyük bir organizasyonu sorunsuz tamamladık. Gelecek yıllarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in spor vizyonuyla daha büyük turnuvalara ev sahipliği yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Plaj Voleyboluİzmir
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