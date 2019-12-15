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P.Karşıyaka-Darüşşafaka T.: 84-78

Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen: 84-78

P.Karşıyaka-Darüşşafaka T.: 84-78

Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen: 84-78

15 Aralık 2019 Pazar 00:00
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P.Karşıyaka-Darüşşafaka T.: 84-78

İZMİR (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Tofaş deplasmanındaki yenilgiyle liderlik koltuğunu sezon başından beri ilk kez Anadolu Efes'e kaptıran Pınar Karşıyaka, evinde Darüşşafaka Tekfen'i mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu: 84-78. Ligde 12 maçta 10. galibiyetini alan Karşıyaka'da Taylor 18, Morgan 17 sayıyla skora katkı yaptı. Zorlu maçta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu yine tıklım tıklım dolarken yeşil-kırmızılılar karşılaşma sonrası galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın başında 3 sayılık basketlerle sayı üreten iki takımdan Darüşşafaka Tekfen, ilk 3 dakikalık bölümü 10-8 üstün geçti. Son 3 dakikaya 21-19 önde giren konuk ekip, Jones'le etkili olduğu bölümdeki performansıyla periyodu 29-22 galip bitirdi. İkinci periyotta daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Yunus'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından Morgan'ın smaç basketiyle 16. dakikada 32-31 üstünlük kurdu. İlk yarı ev sahibinden Taylor'un son saniye üçlüğüyle 39-39 berabere tamamlandı. Üçüncü periyoda yine Taylor'un art arda 5 sayısıyla başlayan Kaf-Kaf, taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü eline aldı. Pota altından Morgan'ın katkısıyla farkı açan ev sahibi, periyodu 63-55 önde bitirdi. Dördüncü periyotta Darüşşafaka'nın oyuna ortak olma girişimlerine Taylor'un sayılarıyla karşılık veren Karşıyaka, salondan 84-78 galip ayrıldı.

104 YAŞINDAKİ TARAFTAR MAÇTA

PINAR Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen maçında 104 yaşındaki Karşıyakalı Meliha Şardağı'nı salonda ağırladı. Karşıyaka'nın yaşayan en yaşlı isimlerinden olan Şardağı, kulübün davetiyle hayatında ilk kez basketbol maçına geldi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na üzerinde isminin yazılı olduğu Karşıyaka formasını hediye etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Semih Vural (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 18, Triche (xxx) 10, Metecan (x), M'Baye (xxx) 16, Morgan (xxx) 17, Yunus (xxx) 11, Semih Erden (x), Kennedy (xx) 9, Nusret (xx) 3  

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal (xxx) 11, Sinan Güler (xxx) 12, Colson (xxx) 11, Jones (xxx) 17, Hamilton (xx) 8, Mahir (x) 4, Erkan (x), Lamb (xx) 8, Doğuş (x) 4, Ramirez (x) 3

1'İNCİ PERİYOT: 22-29

İLK YARI: 39-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

DHA

Son Güncelleme: 15.12.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka TekfenPınar Karşıyaka
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