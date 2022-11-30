Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.968,55
ALTIN
1.055,63
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,34
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:29
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti

İZMİR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon başında İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket'ten transfer edip ardından kulüp bulmasını istediği 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Karşıyaka, Flatten'in yerine kadrosuna Braian Angola-Rodas'ı dahil etmişti. Pınar Karşıyaka formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2 aydır yalnız 1 maça çıkan Skyler Flatten, bu maçta 1 sayı ve 1 asist ile oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaFlatten
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Olaylı derbide gözler PFDK'da
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Ezeli rekabet değil ebedi dostluk
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonspor’un Antalya kafilesinde 3 genç isim
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu
Trabzonsporlu Bartra, İspanya'da ameliyat oldu
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
Fenerbahçe Beko'da Wilbekin 2-3 hafta yok
Beşiktaş günün ilk idmanını salonda yaptı
Beşiktaş günün ilk idmanını salonda yaptı
Galatasaray'a Oliveira'dan kötü haber
Galatasaray'a Oliveira'dan kötü haber
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Türk futbolunun kara gecesi
Türk futbolunun kara gecesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول