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Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç

22 Aralık 2022 Perşembe 15:16
Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç

İZMİR - FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında AEK'ya 80-72 yenilmesine rağmen adını Play-In etabına yazdıran Pınar Karşıyaka, tur atladığına sevinemedi. Atina deplasmanında ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ilk yarıda 25 sayı farkla öne geçmesine rağmen yenilgiye engel olamayan Karşıyaka, gruptaki diğer karşılaşmada Reggio Emilia'nın evinde Telekom Baskets Bonn'a 90-66 mağlup olmasıyla elenmekten kurtuldu. Son 3 maçını üst üste kaybedip oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldığı grupta İtalyan temsilcisi Emilia'yı ikili averajla sollayan Kaf-Kaf, adını Play-In etabına yazdırdı.

AEK'yı yense grubu ikinci sırada tamamlayıp temsilcilerimizden Tofaş'la eşleşerek hem Play-In'de saha avantajını elde edecek hem de uzak deplasman masrafından kurtulacak olan Karşıyaka, mağlubiyetle avantaj yitirdi. Play-In etabında son maçta Tofaş'ı Bursa'da 87-77 yenerek A Grubu'nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan İspanyol ekibi UCAM Murcia'yla eşleşen Pınar Karşıyaka, rakibiyle ilk maçını 3-4 Ocak'ta İspanya'da, rövanşı 10-11 Ocak'ta evinde oynayacak. Toplam iki galibiyete ulaşan tarafın son 16'ya kalacağı seride gerek olması durumunda üçüncü maç da 17 veya 18 Ocak'ta İspanya'da yapılacak. 

MITCHELL YAKTI

Pınar Karşıyaka, AEK deplasmanında eski oyuncusu Akill Mitchell'a teslim oldu. Karşıyaka'ya geçen sezon başında transfer edilip yetersiz olduğu gerekçesiyle yerine Alex Tyus takviyesi yapılarak gönderilen Mitchell, AEK formasıyla eski takımını yıktı. ABD'li pivot, 25 sayı, 14 ribaundla double double yaparken karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

MURCIA'YLA 2018'DE OYNADI

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In etabındaki rakibi UCAM Murcia'yla aynı organizasyonda daha önce 2017-2018 sezonunda çeyrek finalde karşılaştı. O sezon çeyrek final eşleşmesinde rakibine İzmir'deki ilk maçta 79-65 mağlup olan Kaf-Kaf, Murcia'daki rövanşı da 81-72 kaybederek Final Four'a kalamadan elendi. Karşıyaka'nın Avrupa'da son 2 yıldır İspanyol ekiplerine şansı tutmadı. Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde Play-In'de Tenerife'ye elenmiş, 2021'de Rusya'daki Final Four'da Zaragoza'yı eledikten sonra Burgos'la oynadığı finali kaybederek kupadan olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Galatasaray NEF grup birincisi olarak direkt son 16'ya kalırken, Karşıyaka'nın anı sıra Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka, Play-In oynayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar Karşıyaka
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