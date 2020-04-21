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Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık

Dünya çapındaki tüm spor organizasyonlarının durdurulmasına neden olan koronavirüs salgınından önce hem ING Basketbol Süper Ligi, hem de FIBA Europe Cup'ta zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, sağlığın her şeyden önce geldiğini söyledi.

21 Nisan 2020 Salı 12:30
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Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca: Önce sağlık

İZMİR - Çift kulvarda müthiş bir çıkış yakaladıkları sezona ara vermek zorunda kalan yeşil-kırmızılılarda Ufuk Sarıca, "Ligde Anadolu Efes'in hemen ardında ikinci sıradaydık. Yeni kurulan bir takım olarak bence sezonun en başarılı ekibiydik. Europe Cup'ta da üst üste 13 galibiyetlik bir seriyle yarı finale kalıp tarihimizin Avrupa'daki ilk kupasına çok yaklaşmıştık. Böyle iyi giden bir sezonun eşi görülmemiş şekilde durması üzücü ama sağlık her şeyden önce gelir" diye konuştu.

FIBA'nın Europe Cup'ta format değişikliğine giderek kalan maçları yeni sezon öncesi Final Four şeklinde oynatma kararı aldığını hatırlatan Ufuk Sarıca, "Ligde de iyimser olarak sezonun kalan bölümünün yaz aylarında oynanıp tamamlanmasını bekliyorum. 19 Mart'ta ligler ertelendikten sonra yabancılarını gönderen takımlar oldu. Belki kalan maçlar kısıtlı takımla, kısa bir Play-Off turuyla oynanabilir. Ancak öncelikle salgın geçip risk faktörü ortadan kalkmalı. Takımların ligin kalanı oynanırsa oyuncuları getirtip tekrar hazırlamak için 1 aylık antrenman sürecine ihtiyacı var" dedi. Takımdaki 6 yabancıdan Crocker'la şimdiden vedalaşmaya hazırlanan Kaf-Kaf'ta Sarıca, kadronun kalanını tutmak istediklerini de belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca
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