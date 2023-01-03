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PFDK kararları açıklandı

03 Ocak 2023 Salı 14:39
PFDK kararları açıklandı

İSTANBUL - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Trabzonspor ve Adana Demirspor'a 100'er bin, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne de 56'şar bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;


 

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


 

2- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405 ve 406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


 

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 29.12.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


 

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 29.12.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


 

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.12.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN D, E ve MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,


 

6- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 27.12.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,


 

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 27.12.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,


 

8- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 28.12.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY-305 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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PFDK Kararları Açıklandı
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