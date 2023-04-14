Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.135,55
ALTIN
1.270,18
DOLAR
19,35
STERLİN
24,58
EURO
21,65
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

14 Nisan 2023 Cuma 02:11
3 Okunma
PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Çebi'ye, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 28 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 66 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye ise sportmenliğe aykırı hareketleriyle, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uyguladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 250 bin lira, yöneticisinin açıklamaları sebebiyle de 200 bin lira olmak üzere toplamda 450 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Trabzonspor'a 190 bin, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü'ne 175'er bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

Saha olayları sebebiyle Yukatel Kayserispor'a 50 bin, Fraport TAV Antalyaspor'a ise 56 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca Trabzonspor ve Fenerbahçeli bazı taraftarların dış saha maçı için, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrüklü bazı taraftarların ise iç saha müsabakaları için passolig kartlarını bloke ettiği duyuruldu.

AA

Son Güncelleme: 14.04.2023 03:43
Anahtar Kelimeler:
AhmetNurÇebiProfesyonelFutbolDisiplinKuruluPFDKHakmahrumiyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final ilk maçları tamamlandı
TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama
TFF'den statlarda küfüre ilişkin açıklama
Premier Lig kulüpleri, forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek
Premier Lig kulüpleri, forma göğsünde bahis firması reklamlarına yer vermeyecek
İstanbul'da vefat eden voleybolcu Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya dönüyor
İstanbul'da vefat eden voleybolcu Ituma'nın takımı Igor Gorgonzola, İtalya'ya dönüyor
Genç judocular, Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek
Genç judocular, Avrupa Kupası'nda madalya mücadelesi verecek
Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom, koruma kararıyla geleneği sürdürecek
Anadolu'da at yarışlarının yapıldığı ilk hipodrom, koruma kararıyla geleneği sürdürecek
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük takımı belli oluyor
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde sezonun son maçında Monaco'yu konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi