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Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

31 Mart 2023 Cuma 13:54
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Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola'nın yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
PepGuardiolaDepremdesteği
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