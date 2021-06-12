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Paşa Lige Galibiyetle Başladı..

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:43
11 Okunma
Paşa Lige Galibiyetle Başladı..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

1. Bölge 7. Grupta Elmasbahçeler Spor'u evinde ağırlayan Mustafakemalpaşaspor Belediye BAL Ligi'nin ilk mücadelesine galibiyetle başladı. İlk yarı 1-0 geriden başlamasına rağmen 2. yarıya oldukça baskılı bir oyunla merhaba diyen Kırmızı Şimşekler 60, 64 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1'lik galibiyetle sonuçlandırdı. 3 puanı hanesine yazdırarak sezona lider başlayan Mustafakemalpaşaspor Belediye 13 haziran Pazar günü deplasmanda Görükle İpekspor ile karşı karşıya gelecek. Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ercan Leblebici "Motivasyonumuz çok yüksek. Salgın sürecindeki yoğun idmanların meyvesini bugün topladık. Mağlup başladığımız mücadeleyi taraftarımızdan aldığımız güven ve destekle önde tamamladık. İnşallah nasıl başladıysak öyle bitireceğimiz başarılı bir sezon olacak. Spora tam destek hep destek diyen Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a, yeni yönetimimize, teknik kadromuza, sporcu kardeşlerime ve şanlı taraftarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum. 3. Lig yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

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