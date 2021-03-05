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PARKENİN PRENSLERİ PLAY OFF’TA..

05 Mart 2021 Cuma 16:37
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PARKENİN PRENSLERİ PLAY OFF’TA..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcimiz İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, ligi 7’nci sırada tamamlayarak Play Off’lara adını yazdırdı. İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Alper Taban, elde edilen başarının ardından teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.

Axa Sigorta Efeler Liginde sezon tamamlandı. İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, zorlu fikstürde dev bütçeli rakipleri arasında çıktığı 30 müsabakanın 15’inden galip ayrılarak ligi 41 puanla 7’nci sırada tamamladı. Bu sonuçla turuncu lacivertli temsilcimiz adını Play Off’lara yazdırmış oldu. PLAY OFF’TA İLK RAKİP SPOR TOTO.

Bu sezon ilk kez 4 takımın küme düştüğü Efeler Liginde Play Off heyecanı yaşayan İnegöl temsilcisi, Play Off ilk maçını 10 Mart 2021 Çarşamba günü ligi 6’ncı sırada tamamlayan Spor Toto takımına karşı deplasmanda oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 13 Mart Cumartesi günü İnegöl’de oynanacak. Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda 3. Maç yeniden deplasmanda oynanacak. BAŞKAN TABAN’DAN TEBRİK. Elde edilen bu başarının ardından bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Alper Taban, teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. Kulüp yönetimine de emekleri ve katkıları için teşekkürlerini sunan Taban, “30 haftalık zorlu bir maratonu tamamladık. İnegöl Belediye Spor Kulübümüzün erkek voleybol takımı, bu süreçte Efeler Liginde ciddi bir başarı ortaya koyarak ligi 41 puanla 7’nci sırada tamamlayıp adını play off’a yazdırmayı başardı. Bu süreçte inanç ve azimle mücadele eden başta teknik heyetimizi, sporcularımızı ve her an takımımızın yanında olan yönetim kurulu üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ortada bir başarı var. İnşallah önümüzde de yeni hedeflerimiz var. İyi bir takımız, adım adım basamakları yukarı tırmanarak daha iyi yerlere geleceğimizden şüphemiz yok. Bu yıl pandemiden dolayı ilçe halkımızı salonlarımızda ağırlayıp heyecanımızı paylaşamadık belki. Ancak önümüzdeki sezonlarda el ele, gönül gönüle yeni başarılara koşmayı ümit ediyoruz. Taraftarımızla ve spor severlerimizle de en kısa zamanda yeniden buluşmayı arzuluyoruz. Şimdi önümüzde zorlu bir play off süreci var. İnanıyorum ki takımımız buradan da en iyi sonuçlarla dönecek” dedi.

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PARKENİN PRENSLERİ PLAY OFFTA..
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