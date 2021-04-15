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PARA KAZANMANIN ADRESİ:TANSU SARI

Ünlü spor yazarı Tansu Sarı para dağıtıyor....

15 Nisan 2021 Perşembe 13:26
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PARA KAZANMANIN ADRESİ:TANSU SARI

HABER: DİNÇER KARACALAR


 

1995'den bu yana birçok televizyonun spor servislerinde yöneticilik; maç spikerliği; muhabirlik; editörlük görevlerinde bulunan Tansu Sarı son 2001 yılından beri de o dönemde spor ayağını yönettiği www.haberseninle.com sitesinde başlattığı iddaa tahminlerine hız verdi... Daha önce KARADENİZ TV; KANAL T ve CEM RADYO'da iddaa üzerine programlar yapan 46 yaşındaki usta gazeteci; verdiği yüksek oranlı kuponlarda isabet kaydetmesiyle dikkat çekiyor... 

Şimdiye kadar verdiği kuponlarda maksimum 50 oranı yakalayan Tansu Sarı; her gün sosyal medya hesaplarından futbol; basketbol ve NBA hesaplarından kupon paylaşımı yapıyor... Sürekli maç izlediğini belirten ünlü spor yazarı Tansu Sarı "Spor benim hayatımın önemli bir parçası... Daha önce de birçok program hazırladığım ve maç anlattığım için takımları iyi tanıyorum... Malum ülkemiz ekonomik anlamda kritik bir süreçten geçiyor; Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında sürekli değer kaybediyor.... Ben de verdiğim ve kazandırdığım kuponlarla takipçilerime bir anlamda ekonomik açıdan nefes aldırmaya çalışıyorum... Eğer bir faydam bir katkım oluyorsa ne mutlu bana" dedi...

Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Tansu Sarı "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyi düzeltmek istiyorsa beni Hazine ve Maliye Bakanı yapsın; en azından Türkiye refaha ulaşır" diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu...

Spor Yazarı Tansu Sarı'nın kuponlarına 

www.facebook.com/saritansu

www..facebook.com/tansusarifan

www.twitter.com/saritansu

www.habervole.com adreslerinden ulaşabilirsiniz....

Önce Vatan Gazetesi

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PARA KAZANMANIN ADRESİ:TANSU SARIÜnlü Spor Yazarı Tansu Sarı Para Dağıtıyor....
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