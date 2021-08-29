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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

29 Ağustos 2021 Pazar 09:57
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: 2-0

7'nci dakikada Sagal uzaktan kaleye sert vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

21'inci dakikada Figueiredo ceza sahası dışından kaleye vurdu, Sadık'a çarpan top kornere gitti.

22'nci dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Sagal ortayı yaptı, ceza sahası içinde Djilobodjji kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada Aabid ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan kaleyi denedi, top yandan az farkla dışarıya gitti.

44'üncü dakikada Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem, vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

46'ncı dakikada Recep uzaktan sert vurdu, kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

52'nci dakikada sol kanatta Tetteh'in ortasında topa dokunan Mallan'ın şutunu kaleci kurtardı.

54'üncü dakikada Sagal ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Abdulsamed topu kurtardı.

67'nci dakikada orta alandan ceza sahası içerisine girdikten sonra savunma oyuncularını ve kaleciyi geçen Tetteh'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.

90+7'nci dakikada ceza sahası içerisinde seken topa gelişine vuran Jefferson'un şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Öznur Kablo Yeni MalatyasporGaziantep FKSüper LigFutbol
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