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Özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

Polonya’nın Krakow şehrinde 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları’nda, Türkiye Para Yüzme ve Para Masa Tenisi Özel Sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplam 24 madalya kazandı.

24 Temmuz 2022 Pazar 16:33
Özel sporcular, Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

ANKARA (DHA)

Müsabakaları yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın yaptığı açıklamada, “18 Temmuz’da başlayan ve 24 Temmuz’da sona eren VİRTUS Avrupa Yaz Oyunlarında Türkiye, 5 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplamda 24 madalya kazanarak tarihi bir başarı yakaladı. Özel sporcularımız Avrupa’da madalyaları topladılar. Tüm Avrupa’ya İstiklal Marşımızı ezberlettiler. Özel Sporcularımızın almış oldukları madalyaların yanı sıra göstermiş oldukları performans ile 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdiler. Özel sporcularımızın bu başarısında emeği geçen ailelerimize, teknik kurul üyelerimize, antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize, il temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Özel Sporcular Milli Takım kafilesi, yarın akşam yurda dönmüş olacak.

Oyunlarda madalya kazanan sporcular şöyle:

Mert Aslan, 200m. sırtüstü; gümüş madalya

Şevin Şentuna, 200m. sırtüstü gümüş madalya; 200m kurbağalama bronz madalya

Hikmet Cem Sezgin, 800m. serbest bronz madalya

Seçil Açıkgöz, 50m. kelebek bronz madalya, 50m. kurbağalama bronz madalya, 200m. kurbağalama gümüş madalya, 200m. kelebek bronz madalya

4x50 m. karışık bayrak erkekler (Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran, Ahmet Mimtaz) gümüş madalya

Ali Şiroğlu, 200m. kelebek altın madalya, 200m. karışık bronz madalya, 100m. kelebek bronz madalya

Veysi Turan, 200m. kurbağalama altın madalya, 50m kurbağalama bronz madalya

4x100m karışık Bayrak (Mert Aslan, Veysi Turan, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin) gümüş madalya

4x200m serbest bayrak (Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan, Ahmet Mintaz) bronz madalya

Doruk Davran, 100m. kelebekde bronz madalya kazandı

Para masa tenisi branşında ise A Milliler, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı.

Ebru Acer, Kadınlar Ferdide 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ikincisini Fransız Ferney Lea’yı 3-2 yenerek altın madalya ile Avrupa Yaz Oyunları şampiyonu olurken; Kadınlar Open’da ise altın madalya ile Avrupa Yaz Oyunları şampiyonu oldu.

Sümeyra Türk, Kadınlar Ferdide bronz madalya ile Avrupa Yaz Oyunları üçüncüsü, Kadınlar Open’da bronz madalya ile Avrupa Yaz Oyunları üçüncüsü oldu.

Lara Samsunlu, Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan milli takım, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Sümeyra Türk ve Ebru Acer’den oluşan Kadın milli takımı çiftlerde gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Utku Caberoğlu ise Portekizli Cardosa Pedro ile birlikte takımlarda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özel SporcularAvrupa Yaz Oyunları
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