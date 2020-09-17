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Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. ayağı Türkiye Rallisi’nde büyük bir heyecan yaşandı. Ekstrem sporlara tutkusuyla tanınan ünlü oyuncu Müge Boz, Türkiye’de rallinin efsane isimlerinden Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın bol dumanlı ve adrenalin dolu test etabında Avcı’ya co-pilotluk yaptı. Boz’un o anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 13:39
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Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede

İSTANBUL - Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası’nın sezonun 5. ayağına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi heyecanlı bir etaba sahne oldu. Marmaris’in doğasını arkasına alan yarış etaplarında, dünyanın en yetenekli yarışçıları tozu dumana katmaya hazırlanıyor. 

Yarışların öncesinde ise ekstrem sporlara olan tutkusuyla tanınan oyuncu Müge Boz, ralli deneyimi yaşadı. Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Yağız Avcı pilot koltuğunda oturarak bir test etabı gerçekleştirdi. Adrenalinin zirvede olduğu sürüşte Red Bull sporcusu Avcı’ya, Müge Boz co-pilot koltuğundan eşlik etti. Eğlenceli anlar ise an be an videoya alındı. 

‘BEN YARIŞMAK İÇİN DOĞMUŞUM’ 

Müge Boz’un heyecanının ve gerginliğinin gözlerinden okunduğu o anlara ilişkin yorumu ise şöyle oldu: “İnanılmaz bir tecrübeydi. Ben yarışmak için doğmuşum, bunu anladım. Arabanın içinde tüm hücrelerime kadar yaşadığımı resmen hissettim. Yağız çok tecrübeli bir pilot. Onun direksiyonda olması bana kendimi öyle güvende hissettirdi ki. Yol şahane, rota ve doğa şahane. Adrenalin had safhada. Son ana kadar gün saymıştım ve bu deneyimin bir parçası olabildiğim için çok mutluyum.” 


SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULDU 

Dünyanın en yetenekli pilotlarını bir araya getiren yarışta, nefes kesen anlar yaşanması bekleniyor. FIA ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm sağlık protokollerinin uygulanacağı organizasyon, Marmaris, Ula ve Datça’da gerçekleştirilecek. Etaplara bu protokoller gereği seyirci alınmayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıOyuncu Müge BozRalli Pilotu Yağız Avcı
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