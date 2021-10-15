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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

15 Ekim 2021 Cuma 12:37
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Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi açıldı

OSMANİYE, (DHA)

Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü'nde yer alan Samet Aybaba Spor Lisesi'nin açılış törenine Vali Erdinç Yılmaz, eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Osmaniye Samet Aybaba Spor Lisesi Müdürü Aylin Loş Başlamışlı, 8'inci sınıf mezunlarına yönelik özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılı faaliyetlerine, 92 kişilik 9'uncu sınıf öğrencisiyle başladığını söyledi. Başlamışlı, “Özel yetenek sınavı uygulanarak okulumuzu kazanan yetenekli sporcularımızın kondisyonel özelliklerinin gelişimini destekleyerek, farklı birçok spor branşında eğitim almaları, uygulayabilmeleri, uzmanlaşabilmeleri ile maksimum başarıya erişerek okulumuz, ilimiz ve ülkemiz adına yarışabilmeleri temel hedefimizdir” diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Samet Aybaba ise yaptığı konuşmada, “Bu güzel okulumuzun açılış törenine katılıp beni onurlandıran sizlere, bu konuda vesile olan Devlet Bahçeli’ye, valimize, milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımızı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kimse bu memleketin gençlerini yetersiz olarak küçümsemesin. Onlara iyi bir spor eğitimi verip, iyi bir altyapı hazırladığımızda bizim evlatlarımız herkesle yarışır düzeyde olacaktır. Çünkü onlarda bu güç ve potansiyelin fazlasıyla var olduğuna inanıyorum. Eğitimden kastettiğim sadece fiziksel eğitim değil, bizler Atatürk’ün işaret ettiği ahlaklı ve zeki sporcular yetiştirmeliyiz. Unutmayınız ki iyi bir karaktere ve iyi bir ahlaka sahip olmak zorundadır bireyler. Çünkü bu değerler onları taçlandırır. Evlatlarımıza şunu söylemek istiyorum; vatanınızı sevin, bayrağınızı sevin, devletinize bağlı olun, koşullar ne olursa olsun devletinizin yanında olun. Eğer bu değerleri taçlandırırsanız göreceksiniz hem birey olarak siz, hem de ülke sizler gibi evlatlar yetiştirmekten son derece mutlu olacaktı” dedi.

“ADINI YAŞATACAK”

Vali Erdinç Yılmaz ise konuşmasında, şunları kaydetti: "Bugün ilimizde en çok dile getirilen ihtiyaçlardan biri olan spor lisemizi, Türkiye’nin ve Osmaniye’nin çok kıymetli bir değeri olan Samet Aybaba ismiyle açıyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, Samet Aybaba’nın adını okulda yaşatacak, onu kişiliği ile örnek alacak ve sporda gösterdiği başarıyı öğrencilerimiz de göstereceklerdir. Okulumuzda çok başarılı sporcular yetiştireceğimize ve okulumuzun kentimizin sporunun gelişmesine çok büyük katkı sunacağına, spora kalite ve değer katacağına inanıyorum. Türkiye’nin yetiştirdiği Samet Aybaba’ya da layık bir lise olacağına inanıyorum. Osmaniye’ye hayırlı uğurlu olsun."

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin gösterileriyle devam eden program, okulun açılışıyla birlikte bahçeye fidan dikilmesiyle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Samet Aybaba Spor LisesiTörenAçıldıönce VatanFakıuşağı Mahallesi
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