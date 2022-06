Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da başladı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin destekleri, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Kulübü ev sahipliğinde, IODA Uluslararası Optimist Sınıf Birliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası, 62 ülkeden, 284 sporcunun katılımı ile başladı. 6 Temmuz'a kadar devam edecek şampiyona için kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 62 ülkeden 284 sporcunun katıldığı kortejde sporcuların ülke bayraklarıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Program, kortej yürüyüşü sonrasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde yapılan seremoni ile devam etti.



Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, İbrahim Akbaş, siyasi parti temsilcileri, İMEAK DTO Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe protokolü, sporcular ile antrenörlerin katıldığı program açılış konuşmalarıyla sürdü. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Çok güzel bir atmosfer var. Rüzgarın serin serin estiği bir ortamda sizleri burada ağırlamanın gurunu ve sevincini yaşıyorum. Ümit ediyorum güzel yarış olur" dedi.



ARAS: "DÜNYA ÇOCUKLARI BODRUM'DA KARDEŞ OLACAK"



"Bodrum'da gerçekleşen yarışlar sayesinde tüm dünyaya Bodrum'dan dostluk ve barış mesajı verilecek" diyen Belediye Başkanı Aras şunları söyledi:



"Bodrum Ege ve Akdeniz'in birleştiği bir kenttir. Denize doğru uzanan üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada burası, o yüzden inanılmaz da bir rüzgarı vardır. Yaklaşık 187 kilometre kıyısı vardır ve bütün deniz ve su sporları için bize çok büyük olanaklar sunar. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, insanıyla ülkemizde ve dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Binlerce yıldır bu topraklarda medeniyet her zaman baş tacı olmuştur. Bodrum, Leleglerden, Karyalılardan, Romalılarda, Bizanslılardan, Rodos şövalyelerinden, atamız Osmanlı'dan ve ebedi sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti'nden bizlere bir mirastır. Homeros Bodrum'u, 'Ebedi mavilikler ülkesi' diye betimlemiştir. İşte bugün, yine o ebedi maviliklerin içerisinde sonsuzluğa yelken açan genç yelkencilerimiz için buradayız. Onları bir araya getiren dostluk, barış rüzgarları olsun. Burada bütün dünya çocukları birlikte olsun, tanışsın, dost olsun, kardeş olsun. Savaşlara, düşmanlıklara huzursuzluğa kesinlikle yaşamımızda yer vermeyelim. Sporun bir güzel tarafı da bütün bu kötülükleri geride bırakıp insanların kucaklaşmasını sağlamasıdır."



AKDURAK: "BÜYÜK HEYECAN YAŞIYORUZ"



Açılışta konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, "Optimist sporu bütün dünyada yelken sporunun ilk adımı olarak bilinir. Çok sevilir ve önemsenir. Bugün burada rekor ülke katılımıyla 62 ülkeden toplamda 284 sporcumuzla birlikteyiz. Çam ormanlarının denizle buluştuğu tarih ve yelken cenneti Bodrum'da sizleri ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



IODA Başkan Yardımcısı Carmen Casco yaptığı konuşmada, "Daha önceki birlikteliğimizde 250 yelkenci ve 60 ülke katilim göstermişti. Şimdi 14 sene sonra bugün burada, Bodrum'da her ülkenin en başarılı yelkencilerini buluşması ile birlikte insanın tabiri caizse hayatında bir defa yaşayacağı bir deneyimi kucaklamaktayız. Bu deneyim sırasında hem yarışacak hem de bu süreçte dünyanın her yerinden bugün ve yarın birlikte olacağınız yeni arkadaşlar edineceksiniz" dedi.



Startı veirelen yarışlar 6 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde yapılacak kapanış seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.