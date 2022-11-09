Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.418,62
ALTIN
1.022,36
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,73
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:36
Onuralp Bitim: İşimiz zor gözüküyor ama biz zorları seviyoruz

İSTANBUL -  A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Frutti Extra Bursaspor'un önemli oyuncularından Onuralp Bitim, Dünya Kupası Elemeleri'yle ilgili olarak, "İşimiz zor gözüküyor ama özellikle Türk Milli Takımı olarak, millet olarak zorları da seviyoruz. Kesinlikle imkansız değil hiçbir şey" dedi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Onuralp Bitim, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İşlerinin zor gözüktüğünü kaydederek sözlerine başlayan Bitim, "Ama özellikle Türk Milli Takımı olarak, millet olarak zorları da seviyoruz. Kesinlikle imkansız değil hiçbir şey. Yine her maça çıktığımız gibi kazanmak için çıkacağımız bir durumdayız. Gün gün düşünmemiz gerekiyor. Belki önümüzde bu pencere ve diğer pencerede oynayacağımız maçlar olabilir ama şu andaki tüm konsantrasyonumuz, evimizde oynayacağımız Belçika maçında. Umarım beklediğimiz sonucu alırsak, ondan sonrasını düşüneceğiz. Zor olduğunu biliyoruz ama inancımız tam" ifadelerini kullandı.

"BURSASPOR VE ALIMPIJEVIC BENİM KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK ŞANS"

Frutti Extra Bursaspor'daki başarılı performansına değinen Onuralp Bitim, "Koç Alimpijevic ve Bursaspor benim için çok büyük bir şans oldu. Oradaki ana skorer ve ana oyunculardan birisiyim ve takımda kalmamın en önemli sebeplerinden birisi de buydu. Hala oyunumda geliştirmek istediğim çok yön olduğu için, en iyi şartlar altında bunu yapmak istedim. Çok düşündük ama bu kararı verirken ikinci bir düşüncem olmadı. İyi ki vermişim diyorum. Hala çok geliştiğimi ve gelişmem gerektiğini görüyorum. Koç Dusan Alimpijevic çok büyük bir şans benim için. Çok iyi bir koç olmasının yanında çok iyi bir öğretmen. Her gün bana antrenmanda o kadar çok şey öğretiyor ki, maçlarda iyisiyle, kötüsüyle kendi oyunumu oynamama izin veriyor ve sonrasında beni doğru basketbola itiyor. Benim kariyerimdeki en büyük şans.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Onuralp Bitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ampute milli kaleci Erdi Arslan: Bizde hedefler bitmez
Ampute milli kaleci Erdi Arslan: Bizde hedefler bitmez
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu 10 Kasım'da açıklanıyor
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu 10 Kasım'da açıklanıyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Soğanlı Vadisi'nde ilk kez yapılacak
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Soğanlı Vadisi'nde ilk kez yapılacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı basın mensuplarıyla buluştu
A Milli Erkek Basketbol Takımı basın mensuplarıyla buluştu
Fenerbahçe seriye bağladı
Fenerbahçe seriye bağladı
Gaziantep FK - Kayserispor: 1-2
Gaziantep FK - Kayserispor: 1-2
TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti
TFF Başkanı Büyükekşi, Trabzonspor'u ziyaret etti
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kipkemboi, kadınlarda ise Dalasa kazandı
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kipkemboi, kadınlarda ise Dalasa kazandı
Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
Galatasaray - Beşiktaş: 2-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول