Olimpiyat beşincisi Filenin Sultanları, yurda döndü

Takım sporlarında Türkiye’yi Tokyo olimpiyatlarında temsil eden tek ekip olan Filenin Sultanları, önemli bir başarıya imza atarak çeyrek final oynadığı 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı 5’inci sırada tamamladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı taşıyan uçak, saat 05.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Filenin Sultanları’na havalimanında sürpriz bir karşılama düzenlenirken Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ da milli sporcuları yalnız bırakmadı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: BU EKİPLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR

Filenin Sultanları’nın Türkiye’ye çok büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bu ülkenin gururu oldukları için, bütün ülkem adına teknik ekibi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Türk voleybolunun her geçen gün nereye geldiğini görüyoruz. Artık olimpiyatlarda 5’inci olmanın, Avrupa’da 2’nci olmanın ve Milletler Ligi’nde 3’üncü olmanın üzüntü verdiği bir ortama geldik. Voleybolun çıtasının nerelere geldiğini görmüş ve yaşamış oluyoruz. Ben bu ekiple ne kadar gurur duysak azdır, diyorum. En kısa sürede tekrar toparlanıp Avrupa Voleybol Şampiyonası’na hazırlanacağız ve orada da en iyi dereceyi elde edeceğimize inanıyorum” dedi.

GIOVANNI GUIDETTI: BU TAKIM, HER MAÇTA HER TOP İÇİN SONUNA KADAR SAVAŞTI

Milli takımın olimpiyatlarda gösterdiği performanstan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Türkiye, bu takımın başardığı şeyden dolayı çok büyük gurur duymalı. Bu takım, her maçta her top için sonuna kadar savaştı. İçine düştüğü zor durumlarda savaşmayı bırakmadı. İlk hedefimiz grubumuzdan çıkmaktı. 3’üncü bitirmek bizim umduğumuzdan da iyi bir sonuçtu. Güney Kore, bizim açımızdan çok daha farklı bir maç olmalıydı. Kore gerçekten harika oynadı. Onlar kadar iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Sonuç, beklemediğimiz bir şekilde yaşandı. Bunun için gerçekten çok üzgünüz. Çeyrek final maçının zor geçeceğini biliyorduk, bizim için ilk çeyrek finaldi. Sanırım Kore daha önce 2-3 kez çeyrek final oynadı ve bu karşılaşmaların nasıl oynanacağını biliyordu. Sahada mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Sonuç istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.

EDA ERDEM DÜNDAR: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ, BUNUN YANINDA İÇİMİZ BURUK

Olimpiyatlarda elde edilen 5’inciliğin çok büyük bir başarı olduğunun altını çizen kaptan Eda Erdem Dündar, “Çok mutlu ve gururluyuz. Bunun yanında içimiz buruk. Keşke devam edebilseydik. 5’incilik daha önce hiç yaşanmayan bir şey. Bu ekip, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu mücadelemiz de sahada size yansıyor. Konu milli bayrak olduğunda tüm Türkiye’yi voleybolla birleştirebiliyoruz. Biz bunu görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Çok büyük bir destek gördük. Gecenin 3’ünde oynadığımız maçta tüm Türkiye’nin kalbi bizimle attı. Olimpiyatlar bizim için kötü geçmedi ama daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi işler yapmak istiyoruz. Lütfen, desteğinizi bizden eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

“21 YILDIR VOLEYBOL OYNUYORUM HAYATIMDA BU KADAR ÜZÜLDÜĞÜM BİR MAÇ OLMAMIŞTI”

Çeyrek finalde kaybedilen Güney Kore maçından sonra yaşadıklarını da anlatan tecrübeli oyuncu, “Güney Kore’ye karşı 100 maçın 99 tanesini yenebilecekken o maç bize denk geldi ve kaybettik. Kafamızda sürekli oynadık maçı. Ben şahsım adına maçın ardından çok kötüydüm. 21 yıldır voleybol oynuyorum hayatımda hiç bu kadar üzüldüğüm bir maç olmamıştı. Çünkü kaçan balık çok büyük oldu. Biz bu işi yapıyoruz ama başarılı olmak istiyoruz. Spor zaten böyle, bu yüzden seviyoruz voleybolu. Kaybettiğimiz maçı hala daha kafamızda yaşıyoruz, hala daha atlatmış değiliz. Her yenilgi bize bir şeyler öğretiyor. Bir daha bu anları yaşamak istemiyorsak, neler yapmamız gerektiğini öğrendik diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.