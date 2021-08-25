Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1453.3
ALTIN
481.38
DOLAR
8.3864
STERLİN
11.5130
EURO
9.8585
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın transferi için FCSB kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun eski kulübüne üç yıla yayılmış şekilde 3.5 milyon Euro transfer bedeli ödeyecek. 

25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:29
8 Okunma
Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olimpiu MorutanGalatasarayFutbolTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, Roma’da zafer peşinde
Trabzonspor, Roma’da zafer peşinde
‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti
‘Vurduğun son yumrukla hesabı ödedin’ jesti
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Ryan Donk yeniden Kasımpaşa'da
Leroy Fer, Alanyaspor'da
Leroy Fer, Alanyaspor'da
Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası’nın basın toplantısı İstanbul’da yapıldı
Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor’da Roma maçı hazırlıkları başladı
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1
Galatasaray - Atakaş Hatayspor: 2-1
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 4’te 4 yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma