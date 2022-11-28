Olaylı Göztepe-Altay derbisinde ambulans şirketi hakkında idari soruşturma

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği ile Mehmet Çakır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle müsabaka tatil edildi.

TOPLAM 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Karşılaşmanın tatil edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Göztepe taraftarları stadı terk ederken, Altay taraftarları ise yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarının da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ambulans şoförlerinin bağlı bulundukları özel ambulans şirketi hakkında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce idari soruşturma açıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirileceği de kaydedildi.

KALECİ OZAN TABURCU EDİLDİ

Öte yandan, başına aldığı darbeler sonucu İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılan kaleci Ozan Evrim'in tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği belirtildi. İşaret fişeği isabet eden Mehmet Çakır'ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.