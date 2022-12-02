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Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası başladı

02 Aralık 2022 Cuma 16:25
Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası başladı

GAZİANTEP - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası Gaziantep’te başladı. 2 gün sürecek yarışmada kızlar ve erkekler kategorisinde 8-13 yaş aralığında 420 sporcu yarışacak.

Şampiyona kapsamında minik sporcular Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi içerisindeki spor salonunda resmi antrenmanlarına başladı. 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını çalışan minik sporcular giydikleri geleneksek kıyafetleri ile izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin hemen her kentinden Gaziantep’e gelen sporcular 2 gün sürecek olan karşılaşmaların ardından pazar günü ödüllendirilecek.

‘ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON’

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Özmen, şampiyonanın amacının sportif olmasının yanı sıra, kültürel boyutta da olması olduğuna dikkat çekti. Geleneksel okçuluğun içerisinde inanç ve Türk tarihi olduğunu da aktaran Özmen, Türkiye’nin her yerinden sporcuların ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle dedi:

‘’Buradaki müsabakamız minikler Türkiye salon şampiyonası. 2019 yılında federasyonumuz kuruldu. Sonrasında minikler ve büyükler yıldızlar ve gençler kategorisinde müsabakalar yapıyoruz. Geleneksel Türk okçuluğu ata sporumuzdur. Gelenekselle modernin farkı şu. Geleneksel okçuluğun içerisinde inanç ve Türk tarihi var. Şampiyonamıza tüm Türkiye’den katılım sağlanıyor. Şu anda burada 420 sporcumuzu ağırlıyoruz. 100 kadar da antrenör ve idareci var. Branşımızın amacı sportif olmasının yanında kültürel boyut olmasıdır. İnanç tarihimizi kültür tarihimizi de anlatıyoruz okçuluk sporu ile. Kendi devletine milletine bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. 3 gün sürecek olan şampiyonamızın bugün antrenmanlarını yapıyoruz. Hafta sonu eleme maçlarımız ve final müsabakalarımız olacak. Pazar günü de ödül törenlerimiz olacak.’’

DHA

Son Güncelleme: 02.12.2022 16:27
Anahtar Kelimeler:
Okçulukta Minikler Salon Türkiye Şampiyonası
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