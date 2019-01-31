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Okan Buruk: "İkinci yarı çok daha zor geçecek"

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısının çok daha zor geçeceğini, bu maçı da kazanarak emin adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi.

Okan Buruk: "İkinci yarı çok daha zor geçecek"

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısının çok daha zor geçeceğini, bu maçı da kazanarak emin adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:50
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Okan Buruk: "İkinci yarı çok daha zor geçecek"

RİZE - Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına iki galibiyetle moralli başladıklarını belirten Buruk, "Alt sıralardaki takımlar takviyeler yaptı. Herkes güçlendi. İkinci yarı çok daha zor geçecek. Her takımın güçlendiğini görüyor ve ligin dahada zorlaşacağını biliyoruz. Buna göre kendimizi hazır hale getirme gayretindeyiz. Erzurum deplasmanı zor ve rakibin iç sahada kazanma isteği olacak. Önemli bir taraftar desteği arkasına alan bir ekip. Biz iki maç üst üste kazanmanın morali ile gideceğiz. Her iki takımında kazanmaya çok ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizin ikinci yarıda ciddi takviyeleri oldu. Bu açıdan maçın zorluk derecesi daha da artmış oldu" dedi.

"KADRO ŞEKİLLENDİ"

Yapılan transferlerin ardından ikinci yarı kadrosunu da şekillendirdiklerini kaydeden Buruk, "Bu saatten sonra transfer düşünmüyoruz. Kadromuzu şekillendirdik. Bugün kadroda düşünmediğimiz arkadaşlara transferleri için izin verdik. Samir Ujkani, Jakob Brabec, Matic Fink, Traore, Jaroslav Jach kadro içerisinde yer almayacak. Görüşmelerini sürdürüyorlar. Kulüp bulmalarını istedik. Gladkyy Adana Demirspor'a transfer oldu. Kadromuzda 14 yabancı var. Yabancı oyuncu alma şansımız yok. Yerli oyuncu olarak istediğimiz kriterlere uyacak oyuncu bulamadık. Maç kadromuzda 12 yabancı olacağı için iki oyuncu dışarıda kalacak. Bunun zorluğunu yaşayacağız. Yeni oyuncuların takıma uyumunda takım içerisinde bulunan aynı ülke oyuncularının önemli etkisi oldu. Motivasyonumuz yükseliyor. Üzerine koyarak ilerlemek zorundayız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okan BurukÇaykur Rizespor Teknik Direktörü
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