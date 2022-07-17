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Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız” dedi.

17 Temmuz 2022 Pazar 09:41
Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, “Bu kampta oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Dün de çift antrenman yaptık. Bunun yorgunluğu ilk yarının belli bir bölümünde ortaya çıktı. Bizim hedefimiz lige en iyi şekilde başlamak ve lig başladıktan sonra performansımızı en iyi şekilde sürdürebilmek. Tempolu bir oyun oynamak istiyoruz. Bugün bunu zaman zaman gördük. Mükemmel değildik ama oyunun belli bölümlerinde kaliteli işler yaptık. İkinci golde olduğu gibi. Bu bizi mutlu etti. Kazanmak güzel ama bizim için önemli olan lige iyi hazırlanmak” ifadelerini kullandı.

“TRANSFERLER YAPACAĞIZ”

Çok iddialı bir yönetimin geldiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Herkesin heyecanlandığı yeni bir teknik ekip geldi. Burada pozitif bir hava oluştu. Biz de bu havayı devam ettirmek istiyoruz. Alacağımız oyuncular var, görüştüğümüz oyuncular var. Geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor. Bu anlamda çabalarımız devam ediyor. Yönetimimiz çok iyi niyetli çalışıyor. Transferler yapacağız. Bu arada ayrılanlar oluyor. Kamp dönüşü de bu ayrılıklar devam edebilir. Diagne'ye bir teklif gelmişti. Elimizde üç santrfor vardı. Ona çok süre verememiştik. O teklifi değerlendirdi. Morutan da bizim önemli bir oyuncumuz, bir yatırımımız. Oynamaya ihtiyacı var. Bir sene başka bir yerde oynarsa belki Galatasaray'a güçlü bir şekilde dönecektir. Sivasspor'un bir ilgisi var” şeklinde konuştu.

Takıma dönen oyuncularla ilgili ise Okan Buruk, “Yunus'un ilk antrenmandan itibaren kalitesini net bir şekilde görüyoruz. Yunus'un akademimizden yetişmesi de bizim için çok önemli. Bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor. Akademiye örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Özgür Baran girdi. Emin Bayram da iyi oynadı. İnşallah Yunus gibi birçok yıldızı ortaya çıkartacağız” dedi.

“TRANSFER İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Okan Buruk, transfer süreci hakkındaki soruya ise “Transfer için görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. İnşallah elimizdeki oyuncular ile gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Sergio Oliveira hakkında da “Kaliteli işler yaptı. Önemli, lider oyuncu. Takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. Bunu göstermesi gerekiyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFutbolOkan Buruk
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