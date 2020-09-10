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Oghenekaro Etebo: Mutluyum

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:35
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Oghenekaro Etebo: Mutluyum

Kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Etebo, “Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ: ETEBO'NUN BAŞARIYI İSTEYEN BİR YAPISI VAR

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte imza töreninde yer alan başkan Mustafa Cengiz de transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Etebo'nun savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirten Cengiz, şöyle konuştu: "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın."

DHA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOghenekaro EteboFutbolTransfer
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