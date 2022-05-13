Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.410,61
ALTIN
905,95
DOLAR
15,46
STERLİN
18,87
EURO
16,07
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

13 Mayıs 2022 Cuma 12:21
Nuri Şahin bir rekora daha hazırlanıyor

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de son 14 maçta yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin, bir rekora daha ortak olmaya hazırlanıyor. Antalyaspor hafta sonu deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alması halinde 8 maçla kulüp tarihinde Süper Lig'de en uzun deplasmanda yenilmezlik serisine ortak olacak.

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda pazar günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde sürdürüyor. Kırmızı beyazlıların çalışmalarına sakatlıkları bulunan Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy katılmıyor. Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

DEPLASMANDA 20 PUAN, 19'U ŞAHİN DÖNEMİNDE

Ligde 36 hafta sonunda oynanan mücadelelerde Antalyaspor 55 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlı ekip deplasmanda bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alırken toplamda 20 puan kazandı. Antalyaspor'da dış sahada elde edilen 20 puanın 19'u, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde kazanıldı. Ligin 8'inci haftasında yolları ayrılan Ersun Yanal yönetiminde kırmızı beyazlılar sadece 1 puan toplayabildi.

NURİ ŞAHİN REKORA ORTAK OLMAYI HEDEFLİYOR

Son 14 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve Süper Lig'de yenilmezlik serisi yakalayarak kulüp tarihinde yerini alan futbol sorumlusu Nuri Şahin, pazar günü deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında puan ya da puanlar alarak, bir rekora daha imza atmayı hedefliyor. 34 yaşındaki Şahin, Kasımpaşa maçında takımının puan ya da puanlar alması halinde 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de deplasmanda 8 maç kaybetmeyen Tamer Tuna'nın rekoruna ortak olacak. Şahin, selefi Ersun Yanal'ın 7 maçlık rekorunu da egale etmeyi başardı.

3 PUAN ALIRSA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN HOCA OLACAK

Şahin, Kasımpaşa maçından 3 puan alınması halinde Akdeniz temsilcisinin Süper Lig'de deplasmanda bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktörü olacak. Şahin, 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik sonunda 15 puanla, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan toplayan Tamer Tuna'nın arkasında bulunuyor.

Pazar günü saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Selahattin Altay yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nuri ŞahinRekorSpor Toto Süper LigFraport TAV Antalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Manchester City, Agüero'nun heykelini dikti
Abdullah Avcı: Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu
Abdullah Avcı: Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu
Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayırıldı
Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano ile yollar ayırıldı
Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur
Metin Öztürk: İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur
Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
Danişment Gazi Açık Hava Puta ve Hava Koşusu Tokat'ta başladı
Luis Campos, Galatasaray ile danışman olarak sözleşme imzalamayacağını açıkladı
Luis Campos, Galatasaray ile danışman olarak sözleşme imzalamayacağını açıkladı
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi
Şampiyon Trabzonspor'un kupası TFF'ye gönderildi
'Çanakkale’nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı
'Çanakkale’nin Evlatları Atasının İzinde' bisiklet turu başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi