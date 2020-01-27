Nuri Özaltın Golf Turnuvası başladı

ANTALYA - Özaltın Holding'in merhum Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü sahasında başladı. Turnuvada Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Rusya, Ukrayna, İsveç ve Türkiye'den 200 amatör golfçü mücadele edecek. Golfçüler 5 gün sürecek turnuvada bireysel ve takım olarak dereceye girebilmek için yarışacak. Turnuva 31 Ocak tarihinde düzenlenecek olan ödül töreni ve gala ile sona erecek.