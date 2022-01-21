Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,995.10
ALTIN
793.43
DOLAR
13.41
STERLİN
18.21
EURO
15.24
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli Personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi 657/4-B Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli personel...
Jeotermal alanlar devredilecek
Jeotermal alanlar devredilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

No Pekin 2022! Boykot Maratonu ve Basın toplantısı

4 Şubat, 2022 tarihinden itibaren, Çin’in başkenti Pekin’de 2022 yılı Kış Olimpiyat Oyunlarının başlaması planlanmaktadır.

21 Ocak 2022 Cuma 14:31
54 Okunma
No Pekin 2022! Boykot Maratonu ve Basın toplantısı

Taşıdığı tüm anlam ve değerleri ihlal eden bir ülkede, Olimpiyat Oyunlarının gerçekleşmesi üzücü bir olaydır. Çin’in ısrarla devam ettirdiği soykırım politikalarının durdurmamasına tepki gösteren birçok ülke 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etmiş ve diplomatik katılımın olmayacağını belirterek tavırlarını koymuştur. Son günlerde İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot çağrısı yapması da durumun vahametini ve boykotun insani bir görev olduğunu göstermektedir.
 

Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan soykırım ve işgalin sonlandırılması, Çin’in olimpiyat oyunlarına katılacak devletleri referans alarak imajını düzeltmesi ve kendini haklı çıkarma çabasının gerçekleşmemesi için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak, birliğimizin bünyesindeki başta Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği öncülüğü ve diğer kuruluşların desteği ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili makamlarını ve Milli Takım sporcularını 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etme ve gerekli adımları atma çağrısında bulunmak amacı ile 23 Ocak, 2022 Pazar günü "No Pekin 2022" temalı boykot maratonu Yedikule Hisarı Müzesinden saat 10:00'da başlayarak, Olimpiyatevi önüne kadar devam edecektir. Siz saygı değer basın mensuplarını boykot maratonuna ve özellikle saat 12:00'de Olimpiyatevi önünde gerçekleştireceğimiz Basın Toplantısına davet ediyoruz.


 

Tarih: 23 Ocak, 2022
Maraton Başlanışı: 10:00 Yedikule Hisarı Müzesi
Basın Toplantısı: 12:00 Olimpiyatevi - Ataköy
Adres: Ataköy Dr. Remzi Kazancıgil Cd. Bakırköy/İstanbul

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 21.01.2022 15:42
Anahtar Kelimeler:
No Pekin 2022ÇinPekin2022 Yılı Kış Olimpiyat Oyunları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti
Galatasaray eski başkanı Selahattin Beyazıt vefat etti
Pınar Karşıyaka'dan buruk veda
Pınar Karşıyaka'dan buruk veda
Trabzonspor’da Nwakaeme döndü
Trabzonspor’da Nwakaeme döndü
Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Kubilay Kanatsızkuş’u kadrosuna kattı
Kayaklı atlamada Pekin öncesi son viraj
Kayaklı atlamada Pekin öncesi son viraj
Göztepe fırtına gibi başladı
Göztepe fırtına gibi başladı
Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1
Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1
Fenerbahçe - Altay: 2-1
Fenerbahçe - Altay: 2-1
Pınar Karşıyaka tur için parkede
Pınar Karşıyaka tur için parkede

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma