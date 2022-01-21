No Pekin 2022! Boykot Maratonu ve Basın toplantısı

Taşıdığı tüm anlam ve değerleri ihlal eden bir ülkede, Olimpiyat Oyunlarının gerçekleşmesi üzücü bir olaydır. Çin’in ısrarla devam ettirdiği soykırım politikalarının durdurmamasına tepki gösteren birçok ülke 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etmiş ve diplomatik katılımın olmayacağını belirterek tavırlarını koymuştur. Son günlerde İnsan Hakları İzleme Örgütünün 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot çağrısı yapması da durumun vahametini ve boykotun insani bir görev olduğunu göstermektedir.



Doğu Türkistan’da yaşanmakta olan soykırım ve işgalin sonlandırılması, Çin’in olimpiyat oyunlarına katılacak devletleri referans alarak imajını düzeltmesi ve kendini haklı çıkarma çabasının gerçekleşmemesi için Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği olarak, birliğimizin bünyesindeki başta Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği öncülüğü ve diğer kuruluşların desteği ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilgili makamlarını ve Milli Takım sporcularını 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarını boykot etme ve gerekli adımları atma çağrısında bulunmak amacı ile 23 Ocak, 2022 Pazar günü "No Pekin 2022" temalı boykot maratonu Yedikule Hisarı Müzesinden saat 10:00'da başlayarak, Olimpiyatevi önüne kadar devam edecektir. Siz saygı değer basın mensuplarını boykot maratonuna ve özellikle saat 12:00'de Olimpiyatevi önünde gerçekleştireceğimiz Basın Toplantısına davet ediyoruz.





Tarih: 23 Ocak, 2022

Maraton Başlanışı: 10:00 Yedikule Hisarı Müzesi

Basın Toplantısı: 12:00 Olimpiyatevi - Ataköy

Adres: Ataköy Dr. Remzi Kazancıgil Cd. Bakırköy/İstanbul