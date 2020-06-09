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N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklandı.

09 Haziran 2020 Salı 15:09
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N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi

İSTANBUL - Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Bu arada Georges N’Koudou’nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildiği açıklanırken, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıkla

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşlı Futbolcu Georges NKoudouSakatlık
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