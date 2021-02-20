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Nilüferli Milli Atletten Rekor Ve Olimpiyat A Kotası

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:11
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Nilüferli Milli Atletten Rekor Ve Olimpiyat A Kotası

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Milli Takım oyuncusu Hakan Cira, Dubai 2021 World Para Athletichs Grand Prix olimpiyat kota yarışlarında hem Türkiye rekoru kırdı hem de Tokyo’da yapılacak paraolimpik yarışlarına katılma hakkı elde etti. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye’de ve uluslararası arenada hem Nilüfer’i hem de Bursa’yı başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Katıldığı ulusal ve uluslararası turnuva ve şampiyonalarda aldığı sonuçlarla büyük gurur yaşatan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, yeni bir başarının daha altına imza attı. Dubai’de gerçekleştirilen 2021 World Para Athletichs Gran Prix’de olimpiyat kota yarışlarına katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Milli Takım oyuncusu Hakan Cira, hem rekor kırdı hem de olimpiyatlara katılma hakkı kazandı. Yarışların 400 metre T13 kategorisinde elde ettiği 49.58’lik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Cira, gümüş madalyanın sahibi oldu. Ayrıca dünya sıralamasında 6. sıraya yükselen Hakan Cira, bu başarısıyla Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak paraolimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti. Hakan Cira ayrıca, mart ayında Tunus’ta yapılacak Grand Prix’de, dünya sıralamasında üst sıralara çıkmak için yarışacak. 

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Nilüferli Milli Atletten Rekor Ve Olimpiyat A Kotası
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