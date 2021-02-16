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Nilüferli Hentbolcuların Galibiyet Sevinci

16 Şubat 2021 Salı 14:40
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Nilüferli Hentbolcuların Galibiyet Sevinci

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor rakibi MYK Hentbol’u deplasmanda 34-28 yenerek, ilk yarıdaki ilk 2 maçını da kazanmış oldu.

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde ikinci yarıya Antalyaspor'u deplasmanda 28-25 yenerek başlayan Nilüfer Belediyespor  ikinci karşılaşmasını Ankara'da MYK Hentbol Spor Kulübü ile THF Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Maça hızlı hücumlarla etkili başlayan Nilüferli hentbolcular oldu. Rakibine oyun kurma şansı vermeyen mavi yeşil beyazlı ekip ilk yarıyı 15-11 önde tamamladı.  İkinci yarıda da hücum ve savunmada takım disiplininden kopmayan Nilüfer Belediyespor  son 10 dakikaya 28-19 üstünlükle girdi.  Maçın son 10 dakikasında,  genç oyunculara şans tanıyan Nilüfer Belediyespor maçtan 34-28 sonuçla galip ayrıldı. Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik elde ederek  puanını 21’e yükselten Nilüferli hentbolcular, 14. mücadelesinde 21 Şubat  Pazar günü Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi ile kendi sahasında karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüferli Hentbolcuların Galibiyet Sevinci
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