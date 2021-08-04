Nilüfer’in Sultanları Sezonu Açtı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - misli.com Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisi olan ve Türkiye’yi Avrupa’da CEV Challenge Cup’ta temsil edecek olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için toplandı. Bu yıl Nilüfer’i ve Bursa’yı hem ligde hem de CEV Challenge Cup’ta temsil edecek olan yeşil mavi beyazlı ekipte teknik heyet ve oyuncuların ilk olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Ekip, Medicana Hastanesi’nde yapılan tam teşekküllü sağlık kontrollerinin ardından, efor testine girdi. Efor testini de başarıyla geçen Nilüfer’in Sultanları, yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak başladı. Kondisyon çalışması yaparak güç toplayan sporcular, Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu gözetiminde salonda topla buluştu. Hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdüren Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, neşe içinde geçen antrenmanda servis karşılama çalışması yaptı. Nilüfer’in Sultanları, lig başlayana kadar hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürecek. Antrenmanları takip eden Nilüfer Belediyespor Asbaşkanı Muhammet Aydın, “Bu sezon ligin en genç kadrolarından birine sahibiz. Hedefimiz Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek. Ligde geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Voleybol tutkunlarına birbirinden heyecanlı maçlar izleteceğiz” diye konuştu.