Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416.93
ALTIN
496.07
DOLAR
8.4266
STERLİN
11.7575
EURO
10.0358
Karabük’te Yurt Binası Satışa Çıkarıldı
Karabük’te Yurt Binası Satışa...
5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor
5 Adet Taşınmaz İhaleyle...
Kışlık yakacak satın alınacak
Kışlık yakacak satın alınacak
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alıyor
Pamukkale Üniversitesi 19 Öğretim...
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alıyor
Fırat Üniversitesi 23 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nilüfer’in Sultanları Sezonu Açtı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:44
9 Okunma
Nilüfer’in Sultanları Sezonu Açtı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - misli.com Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisi olan ve Türkiye’yi Avrupa’da CEV Challenge Cup’ta temsil edecek olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı. Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon için toplandı. Bu yıl Nilüfer’i ve Bursa’yı hem ligde hem de CEV Challenge Cup’ta temsil edecek olan yeşil mavi beyazlı ekipte teknik heyet ve oyuncuların ilk olarak sağlık kontrolleri yapıldı. Ekip, Medicana Hastanesi’nde yapılan tam teşekküllü sağlık kontrollerinin ardından, efor testine girdi. Efor testini de başarıyla geçen Nilüfer’in Sultanları, yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenman yaparak başladı. Kondisyon çalışması yaparak güç toplayan sporcular, Başantrenör Dehri Can Dehrioğlu gözetiminde salonda topla buluştu. Hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdüren Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, neşe içinde geçen antrenmanda servis karşılama çalışması yaptı. Nilüfer’in Sultanları, lig başlayana kadar hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak sürdürecek.  Antrenmanları takip eden Nilüfer Belediyespor Asbaşkanı Muhammet Aydın, “Bu sezon ligin en genç kadrolarından birine sahibiz. Hedefimiz Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı en iyi şekilde temsil etmek. Ligde geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Voleybol tutkunlarına birbirinden heyecanlı maçlar izleteceğiz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Nilüferin Sultanları Sezonu Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de
Junior Caiçara, 3 yıl daha Başakşehir'de
SÜPER ENDURO’DA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
SÜPER ENDURO’DA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Süper Enduro Heyecanı İznik'te başladı
Süper Enduro Heyecanı İznik'te başladı
Bursaspor’dan geleceğe yatırım
Bursaspor’dan geleceğe yatırım
Emin Adanur: Amacım Sorun Çözmek, Şov Yapmak Değil!
Emin Adanur: Amacım Sorun Çözmek, Şov Yapmak Değil!
Mustafa Er: ''Anlaşma Aşamasında Olduğumuz İsimler Var''
Mustafa Er: ''Anlaşma Aşamasında Olduğumuz İsimler Var''
Emirhan Aydoğan’dan Özel açıklama Fernando Bellushci’yi
Emirhan Aydoğan’dan Özel açıklama Fernando Bellushci’yi
BURSİAD Başkanı Can Demir’den Büyük Müjde
BURSİAD Başkanı Can Demir’den Büyük Müjde
Mustafa Er: 10-11 Transfer Yapabiliriz
Mustafa Er: 10-11 Transfer Yapabiliriz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma