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Nilüfer’den rahat galibiyet..

misli.com Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Çan Gençlik Kalespor ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yenerek 8. maçta 6. galibiyetini elde etti.

11 Ekim 2020 Pazar 07:58
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Nilüfer’den rahat galibiyet..

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 8. Maçını Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Çan Gençlik Kalespor ile yaptı. Maça etkili ataklarla başlayan Nilüfer Belediyespor ilk sette rahat bir oyunun ardından seti 25-16 kazandı.

İkinci sette de skor ve sayı üstünlüğünü elinde tutan mavi yeşil beyazlı ekip, bu seti de 25-14 kazandı.
Üçüncü setin başlarında  konuk ekip Çan Gençlik Kalespor direnç göstermeye çalışsa da Nilüferli voleybolcular file üstünlüğünü ele geçirerek rakibine şans tanımadı ve bu seti de 25-17 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Yüzde 62 hücum başarısı ve 16 sayı ile oynayan Nilüfer Belediyespor’un ABD’li yıldızı  Willow Johnson, maçın en skorer ismi oldu. Nilüfer ekibi bu galibiyet ile puanını 17’ye yükseltti.

(Haber: Mustafa YILDIZ)
 

    

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