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Nilüfer'in Sultanlarından 3-0'lık Galibiyet

08 Aralık 2020 Salı 13:08
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Nilüfer'in Sultanlarından 3-0'lık Galibiyet

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, misli.com Sultanlar Ligi'nin  21.  hafta maçında karşı karşıya geldiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetle Nilüfer'in sultanları puanını 38'e yükseltti.Voleybolda misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor karşısında da çıkışını sürdürdü.İki takım Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Geçen haftaki Eczacıbaşı Vitra galibiyetinin verdiği moralle maça başlayan Nilüfer'in sultanları, maç boyunca etkili bir oyun sergiledi ve ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette de oyun ve skor üstünlüğünü elinde tutan Nilüfer Belediyespor bu seti 25-14 gibi farklı bir sonuçla kazandı.  Üçüncü sete de etkili başlayan Nilüfer Belediyespor  teknik molaya 12-7 önde girdi. Set sonlarında Sarıyer Belediyespor file önü üstünlüğünü yakalayarak 24-24 beraberliği sağladı ve seti uzatma sayılarına taşıdı. Uzatma bölümünde bulduğu hücumları iyi değerlendiren Nilüfer'in sultanları bu seti 28-26 maçı da 3-0 kazandı. Oynadığı 19 maçta 13 galibiyet elde eden Nilüfer Belediyespor puanını 38'e yükseltti.  Nilüferli voleybolcular 15. hafta erteleme maçında 9 Aralık 2020 Çarşamba günü Kuzeyboru Spor Kulübü  ile Aksaray'da karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüferin Sultanlarından 30lık GalibiyetMustafa Yıldız
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