Nilüfer Hükmen Galip

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - misli.com Sultanlar Ligi Play-Off mücadelesinde oynanması gereken Sistem9 Yeşilyurt - Nilüfer Belediyespor karşılaşmasında ev sahibi ekip, covid-19 vakalarının artması nedeniyle maça çıkmayınca Nilüfer Belediyespor hükmen 3-0 galip oldu. Sistem9 Yeşilyurt ile Nilüfer Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi Play Off 5-8 müsabakası, için 28 Mart Pazar günü karşılaşacaktı. Ancak Sistem9 Yeşilyurt, takımında çıkan covid-19 vakaları nedeniyle maça çıkamayacağını bildirdi. Bunun nüzerine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) maçın iptal olduğunu belirterek “Müsabaka sonucu (0-3 Hükmen) Nilüfer takımının lehine tescil edilmiştir” açıklaması yaptı. Nilüfer Belediyespor 2. karşılaşmada rakibi Sistem9 Yeşilyurt’u, 1 Nisan 2021 Perşembe günü Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırlayacak. Nilüfer’in sultanları, bu maçı kazanmaları halinde tur atlayacak. Nilüfer ekibi maçı kaybederse serinin 3. maçı 3 Nisan 2021 Cumartesi günü yine Bursa’da oynanacak. Nilüferli voleybolcuların tur atlamaları halinde Galatasaray- Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarında üst tura çıkan takımla beşincilik, altıncılık maçları oynayacak.