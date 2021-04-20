Nilüfer Galibiyet Serisini Sürdürdü

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 20. haftasında Göztepe’yi konuk eden Nilüfer Belediyespor, rahat geçen maçı 38-27 galibiyetle bitirdi. Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde seri galibiyetlerini sürdürüyor. Ligin 20. hafta maçında Üçevler Spor Tesisleri’nde Göztepe’yi konuk eden Nilüfer Belediyespor, maçın başından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Rakip kaleye yaptığı atakları gole çeviren yeşil mavi beyazlı ekip, etkili savunmayla rakibine geçit vermeyince ilk yarıyı 21-12 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da hâkimiyeti elden bırakmayan Nilüfer Belediyespor, oyunu istediği gibi yönlendirdi. Kale önünde ve kanatlarda Ahmet Aydın, Ömür Pehlivan ve Ramazan Mutlu ile etkili olan Nilüfer Belediyespor, rakibini 38-27 mağlup etti. Nilüfer Belediyespor’da Ahmet Aydın attığı 11 golle maçın en skoreri olurken, Ömür Pehlivan 7, Ramazan Mutlu 5, Atila Zaman ve Şuca Pınar 3’er, Burak Can Özdaş 1, Can Ertuğ, Efe Erdem Yazıcı, Enes Gümüşok, Emre Gümüştaş da 2’şer golle takımına destek verdi. Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 9 Mayıs’ta Beşiktaş deplasmanında galibiyet arayacak olan Nilüfer Belediyespor, 16 Mayıs’taki ligin son maçında güçlü rakibi Spor Toto Spor Kulübü’nü evinde ağırlayacak.