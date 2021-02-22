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Nilüfer Galibiyet Serisine Devam Ediyor

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:35
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Nilüfer Galibiyet Serisine Devam Ediyor

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi’yi 38-24 yenerek, üst üste 3. galibiyetini elde etti. Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Nilüfer Belediyespor,  14. hafta maçında Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi ile karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde oynan 14. hafta müsabakasına Nilüferli hentbolcular etkili başlayarak ilk 10 dakikayı 9-1 önde bitirdi. Hızlı hücumlarla baskısını artıran Bursa ekibi ilk yarıyı 21-10 önde tamamladı.  İkinci yarının başlaması ile birliktedaha çok genç oyuncularla sahada yer alan Nilüfer Belediyespor saha içi yerleşim ve mücadeleden taviz vermeyerek, maçtan 38-24 galip ayrıldı. Böylece Nilüfer ekibi üst üste 3. galibiyetini elde etti. Nilüferli hentbolcular 14 maçta elde ettikleri 11 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 23’e yükselterek 3. sıradaki yerlerini korudu. Nilüfer Belediyespor  önümüzdeki hafta 28 Şubat 2020 Pazar günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Nilüfer Galibiyet Serisine Devam Ediyor
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