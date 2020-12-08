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Nilüfer Ekibi Liderliğini Sürdürüyor

08 Aralık 2020 Salı 13:05
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Nilüfer Ekibi Liderliğini Sürdürüyor

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 8. hafta maçında karşılaştığı Köyceğiz Belediyespor'u 45-31 gibi açık farkla yenerek en yakın rakibinin 2 puan önünde yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor ile Üçevler Spor Tesisleri’nde  karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor etkili başladığı maçın 10. dakikasında 6-3'lük üstünlüğü yakaladı. Hücumda hata yapmayan, başarılı bir performans sergileyen Nilüferli hentbolcular ilk yarıyı 22-16 önde kapattı. İkinci yarının başlaması ile birlikte etkili ve atak oyununu sürdüren Nilüfer Belediyespor son 10 dakikaya 38-28 önde girdi. Maçın son 10 dakikasında Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’nın genç oyuncuları sahada yer aldı. As kadroyu aratmayan genç hentbolcular farkın daha da açılmasını sağlayarak maçtan 45-31 galip ayrıldılar. Ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 15 puan toplayan Nilüfer Belediyespor namağlup liderliğini sürdürdü.

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Nilüfer Ekibi Liderliğini SürdürüyorMustafa Yıldız
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