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Nilüfer Avrupa Kupalarını Garantiledi

02 Nisan 2021 Cuma 10:27
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Nilüfer Avrupa Kupalarını Garantiledi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Nilüfer Belediyesi’nin rakibi Sistem9 Yeşilyurt, misli.com Sultanlar Ligi play-off turu 5-8 etabının rövanş maçına da Covid-19 vakaları nedeniyle çıkamadı. Türkiye Voleybol Federasyonu, Nilüfer Belediyespor’u, 3-0 hükmen galip tescil etti.  Böylece Nilüfer Belediyespor üst tura çıktı. Misli.com Sultanlar Ligi’nin play-off turunun 5-8 etabında mücadele eden Nilüfer Belediyespor, rakibi Sistem9 Yeşilyurt takımında Covid-19 vakaları çıkması üzerine turdaki ilk maçında hükmen galip sayılmıştı. Sistem9 Yeşilyurt Takımı, 1 Nisan Perşembe günü oynanması gereken turun rövanş maçına da  artan Covid-19 vakaları nedeniyle sahaya çıkamayacağı açıkladı. Bunun üzerine, Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ikinci maçında da 3-0 hükmen galip tescil edildi. Bu sonuçla bir üst tura çıkan Nilüfer Belediyespor’un rakibi, Galatasaray-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının galibi olacak. Bir üst turda 5.’lik-6.’lık mücadelesi verecek olan Nilüfer Belediyespor, bu karşılaşmayı kazanması halinde misli.com Sultanlar Ligi’ni 5. tamamlayacak ve Türkiye’yi CEV Volleyball Challenge Cup 2022’de temsil etmeye hak kazanacak. Nilüfer’in Sultanları, play-off turunu 6. bitirmeleri halinde ise 2022 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası’na katılacak. 

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Nilüfer Avrupa Kupalarını Garantiledi
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