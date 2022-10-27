NBA'de yeni sezon başladı!

ANIL SURAL





Tüm dünyada milyonlarca takipçisi olan NBA’de yeni bir sezon başladı. Her sene olduğu gibi yoğun bir maç programının olduğu ligde son şampiyon Golden State Warriors sezonu galibiyetle açtı, Los Angeles Lakers'ı 123-109 yendi.



NBA takımları elbette 82 maçlık bir normal sezonda başarılı olmak için mücadele ediyor.



Ben de 4 sezondur başkent Washington’da NBA maçlarını takip ediyorum. Washington Wizards evindeki ilk maçında Chicago Bulls’u ağırladı. ABD’de 2 sene yaşadığım Chicago ile son 4 senedir yaşadığım başkentin takımı karşı karşıya geldi.









Washington Wizards galibiyet serisinde!



Geçen sene pek iyi performans gösteremeyen Washington Wizards bu seneye hızlı başladı. Wizards, Chicago Bulls'a karşı 102-100'lük yakın bir sayıyla üstün geldi.



Washington agresif başladı, ilk beş atışlarında bağlantı kurdu ve erken 13-8 öne geçti. Yedi farkla Wizard'ın skor sütununa geçmesiyle ilk 8'in 6'sının asist yapmasıyla top hareketleri keskindi.



Hachimura-Barton-Wright-Gafford-Gill beşlisi ikinciye başlamak için dört dakika içinde bir kez daha üretkendi ve herhangi bir başlangıç ​​yapana kadar Bulls'u üç sayı geride bıraktı.



Washington ilk yarıyı 56-50 önde kapattı ve ardından Kuzma üçüncü çeyreğe birkaç hızlı 3'lükle başladı. Beal, Ayo Dosunmu'nun turnike girişimini engellemek için geri koştu ve bu defansif oyun, Deni Avdija'nın 3 sayılık isabetiyle skoru 65-50 yaptı.

Bradley Beal'in 7.4 saniye kala 2 sayılık atışıyla ev sahibi takım galibiyeti kazandı.







Bu sezon NBA’de hangi Türk oyuncular var?



2022-2023 NBA sezonunda 4 Türk oyuncu bulunuyor:



Alperen Şengün | Houston Rockets



Cedi Osman | Cleveland Cavaliers



Furkan Korkmaz | Philadelphia 76ers



Ömer Faruk Yurtseven | Miami Heat