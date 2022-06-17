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NBA'de şampiyon Golden State

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi 6'ncı maçında Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i 103-90 mağlup ederek şampiyon oldu.

17 Haziran 2022 Cuma 09:59
NBA'de şampiyon Golden State

NBA final serisinde Doğu Konferansı temsilcisi Boston Celtics ile Batı Konferansı ekiplerinden Golden State karşı karşıya geldi. Golden State, rakibini deplasmanda 103 - 90 yenip, seriyi 4-2'ye getirerek tarihindeki 7'nci şampiyonluğuna ulaştı. Warriors'da Stephen Curry, attığı 34 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Bu sonuçla son 8 sezonda 4'üncü şampiyonluğunu yaşayan Golden State ayrıca Boston Celtics ve Los Angeles Lakers'ın ardından en çok şampiyon olan 3'üncü takım oldu.

MVP STEPHEN CURYY

Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Stephen Curry oldu. Daha önce 2 kez Normal Sezon MVP'si olan 34 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon ilk kez final MVP'si seçildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NBAŞampiyonGolden State
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