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NBA'de play-off turu heyecanı başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 121-101 mağlup etti.

16 Nisan 2023 Pazar 12:04
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NBA'de play-off turu heyecanı başladı
Ankara

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 121-101 mağlup etti.

NBA'de play-off turu heyecanı, 4 maçla başladı. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Sixers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Nets'i 20 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sixers'ta Joel Embiid 26 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 23 sayı ve 13 asist, Tobias Harris 21 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Tyrese Maxey 13 sayı ve 6 ribaunt, Paul Reed 11 sayıyla skora destek verdi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 2 dakika süre bulduğu maçta sayı bulamadı.

Nets'te Mikal Bridges 30 sayı ve 5 ribaunt, Cameron Johnson 18 sayı, Spencer Dinwiddie 14 sayı ve 7 asist, Seth Curry 10 sayıyla mücadele etti.

Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Salı gecesi yine Sixers'ın sahasında oynanacak.

Çekişmeli maçta kazanan Kings

Baştan sona çekişmeli geçen Batı Konferansı play-off turu ilk maçında, Sacramento Kings, ağırladığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 126-123 yenerek seride 1-0 üstünlük kurdu.

17 yıl sonra ilk kez play-off maçına çıkan Kings'te De'Aaron Fox 38 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Malik Monk 32 sayı, Trey Lyles 16 sayı ve 6 ribaunt, Harrison Barnes 13 sayı ve 7 ribaunt, Domantas Sabonis 12 sayı ve 16 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 30 sayı ve 6 ribaunt, Klay Thompson 21 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins ve Jordan Poole 17'şer sayı üretti.

Serinin ikinci karşılaşması, 18 Nisan Salı gecesi Kings'in sahasında oynanacak.

Knicks, deplasmanda kazandı

Doğu Konferansı ekiplerinin çekişmeli geçen play-off turu mücadelesinde, New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 101-97 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Knicks'te Jalen Brunson 27 sayı, Julius Randle 19 sayı ve 10 ribaunt, Josh Hart 17 sayı ve 10 ribauntla skor katkısı sağladı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 38 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Darius Garland 17 sayı ve 4 top çalma, Jarrett Allen 14'er sayı ve ribaunt, sahada 18 dakika 45 saniye kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 9 sayı, 2 asist ve 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Serinin ikinci maçı, 19 Nisan Çarşamba gecesi Cavaliers'ın sahasında oynanacak.

Celtics zorlanmadı

Doğu Konferansı'nı ikinci sırada tamamlayarak play-off vizesi alan Celtics, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 112-99'luk skorla geçti ve seriyi 1-0'a getirdi.

Celtics'te Jaylen Brown 29 sayı ve 12 ribaunt, Jayson Tatum 25 sayı ve 11 ribaunt, Derrick White 24 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Robert Williams 12 sayı ve 8 ribaunt, Marcus Smart 11 sayı, 7'şer ribaunt ve asist üretti.

Hawks'ta Dejounte Murray 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Trae Young 16 sayı ve 8 asist, Clint Capela 12 sayı ve 8 ribaunt, John Collins 12, De'Andre Hunter 11 sayıyla maçı noktaladı.

Serinin ikinci müsabakası, 19 Nisan Çarşamba gecesi yine Boston’da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
AmerikanBasketbolLigiNBAPlayoff
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