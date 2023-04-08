Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 121-107 yendi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:00
5 Okunma
NBA'de Lakers, sahasında Suns'ı rahat geçti
İstanbul

NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırayı garantileyen Sun'ın yıldızlarını dinlendirdiği maçta Lakers, bu sezon 42. galibiyetini elde etti.

Anthony Davis'in 14 sayı, 21 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 24, Austin Reaves 22, Malik Beasley 21 sayı, LeBron James 16 sayı kaydetti.

Suns'ta Jock Landale 17 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Torrey Craig 18, Josh Okogie 16 sayıyla oynadı.

Doğu Konferansı'nda play-in eşleşmeleri belli oldu

Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors ve Chicago Bulls, play-in mücadelesi verecek.

12 Nisan'da oynanacak Miami Heat-Atlanta Hawks maçının galibi, play-off'ta Boston Celtics ile eşleşecek.

13 Nisan'daki Toronto Raptors-Chicago Bulls karşılaşmasının galibi, Miami Heat-Atlanta Hawks maçının mağlubuyla 15 Nisan'da karşılaşacak. Kazanan takım, play-off'larda Milwaukee Bucks'ın rakibi olacak.

Bulls'a kaybeden Mavericks, play-in dışında kaldı

Sahasında ağırladığı Chicago Bulls'a 115-112 mağlup olan Dallas Mavericks, play-in dışında kaldı ve sezonu kapadı.

Play-in'e kalan Bulls'ta, Coby White 24 sayı, 11 asist, Nikola Vucevic 20 sayı, 10 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Patrick Williams 23 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte ise Luka Doncic, Markieff Morris ve McKinley Wright, 13'er sayı kaydetti.

Houston Rockets ve San Antonio Spurs'ün de kötü bir sezon geçirmesiyle, 1980'den bu yana ilk kez Teksas merkezli takımların tamamı play-off'a kalamadı.

Ömer Faruk Yurtseven'in çabası Heat'e yetmedi

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadele ettiği maçta Miami Heat, deplasmanda Washington Wizards'a 114-108 mağlup oldu.

Daniel Gafford 'un 22 sayı, 8 ribauntla oynadığı Wizards'ta, Corey Kispert 19, Johathan Davis 16 sayı attı.

Heat'te 30 sayı kaydeden Victor Oladipo, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Cody Zeller 17, Jamal Cain 12 sayıya salondan ayrıldı.

Bu arada Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 112-109 yendiği maçta 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 14 sayı, 21 ribaunt, 3 asistle oynarken, kariyerinin en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.

Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 114-108

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 109-112

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 115-122

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 101-84

Boston Celtics-Toronto Raptors: 121-102

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 131-136 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 114-137

New Orleans Pelicans-New York Knicks: 113-105

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 112-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 97-119

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 121-107

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 12:08
Anahtar Kelimeler:
AmerikanBasketbolLigiNBALosAngelesLakersPhoenixSuns
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışını 8. tamamladı
Cem Bölükbaşı, Japonya'da Super Formula serisinin ilk yarışını 8. tamamladı
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında
Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor deplasmanında
Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor
Sabri Sarıoğlu, geleceğin yıldızlarını 12 Yaş Altı İzmir Cup'ta arıyor
Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor
Beşiktaş'ın rakibi Bitexen Giresunspor
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Sivasspor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek
Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Burnley, İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi