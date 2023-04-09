Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 136-125 mağlup etti.

09 Nisan 2023 Pazar 12:16
1 Okunma
NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers, Blazers'ı yenerek 7 ile 10. sıra arasındaki takımların mücadele edeceği play-in maçlarından kaçınma umutlarını pekiştirdi.

Son altı maçın dördünü kazanan Los Angeles Clippers'ta Kawhi Leonard 27 sayı, Norman Powell 23 sayı, Russell Westbrook ise 20 sayı kaydetti.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Blazers'da Kevin Knox 30 sayı, Shaedon Sharpe 26 sayı, Trendon Watford ise 24 sayı attı.

Batı ve Doğu Konferansı'nda normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan play-off turnuvasına yükselirken, play-off turnuvasında mücadele edecek 7. ve 8. takımlar ise normal sezonu 7 ile 10. sıra arasında tamamlayan takımlar arasında düzenlenecek play-in etabı sonrası belirlenecek.

Anthony Edwards'tan 33 sayı

Minnesota Timberwolves, deplasmanda San Antonio Spurs'u 151-131 yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, Karl-Anthony Towns 22 sayı, Mike Conley ise 20 sayı kaydetti.

Bu galibiyetle Minnesota Timberwolves, son dokuz maçta altıncı kez kazandı.

Spurs'ta Julian Champagnie 24 sayı, Keita Bates-Diop ise 22 sayı ile oynarken performansları mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Utah Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verdi

Utah Jazz, Batı Konferansı'nda lider Denver Nuggets'a karşı 118-114 kazandı.

Jazz'da Ochai Agbaji 28 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Utah'ta Luka Samanic 23 sayı, Kris Dunn ise 19 sayı, 14 asist ile oynadı.

Bu galibiyetle Jazz, dört maçlık mağlubiyet serisine son verirken, son 10 maçta ikinci kez kazanabildi.

Nuggets'ta Kentavious Caldwell-Pope 21 sayıyla sezon rekorunu kırarken, Jamal Murray ise 20 sayıyla oynadı.

Batı Konferansı'nda zirvede yer alan Denver Nuggets, son altı maçta beşinci kez kaybetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmerikanBasketbolLigiNBALosAngelesClippersPortlandTrailBlazers
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Fransa'da ramazanda iftar için maçlara ara verilmesini yasaklama kararı tepki çekti
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Trabzonspor bu sezon eski günlerinin uzağında kaldı
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
Ragbi Kadın Milli Takımı oyuncusu Ayça Akçınar, olimpiyat hayaliyle çalışıyor
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu: Çözüm yine oyuncuların elinde
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Trabzonspor deplasmanda yenildi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci taraftarlardan özür diledi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi