NBA'de Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 41 sayı farkla yendi

İstanbul

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Celtics, zirvenin sahibi Bucks'ı 41 sayı farkla mağlup ederek 53. galibiyetini aldı.

Jayson Tatum 40 sayı, 8 ribaunt ve Jaylen Brown 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Celtics'in galibiyetinde ön plana çıktı. Tatum, 22. kez bir maçta 40 ve üstü sayıya ulaşarak Paul Pierce'ı (21) geride bıraktı ve Celtics tarihinde bunu en çok başaran ikinci isim oldu. Larry Bird, 47 maçla bu alanda zirvede bulunuyor.

Bucks'ta (55 galibiyet, 22 mağlubiyet) ise Celtics'e karşı Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 7 ribaunt, Khris Middleton 13 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Bobby Portis 12 sayı, 10 ribaunt üretti.

Pelicans'tan kritik galibiyet

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren New Orleans Pelicans, zirvede bulunan Denver Nuggets'ı 107-88'lik skorla geçti.

Sezonun 39. galibiyetini elde ederek 7. sıraya yükselen Pelicans'ta Brandon Ingram, 31 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. CJ McCollum 23, Trey Murphy ve Jonas Valanciunas 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nikola Jokic'in forma giymediği ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Bruce Brown 19 sayı, 5 ribaunt, 4 asist kaydetti.