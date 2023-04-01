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NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Detroit Pistons'ı 121-115 yendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:06
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NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets kazandı
İstanbul

NBA'e 13 maçla devam edildi. Konferanslarının son sırasında bulunan iki takımın maçında Rockets, Kevin Porter Jr (33) ve Jalen Green (32) ikilisinin 65 sayılık katkısıyla Pistons'ı mağlup ederek 19. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Rockets'ta 34 dakika 54 saniye sahada kalan Alperen Şengün ise 15 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaparken, 7 de asist üretti.

Pistons'ta (16 galibiyet, 61 mağlubiyet) Marvin Bagley 21, Jaden Ivey 18 ve Cory Joseph 17 sayı kaydetti.

Cedi Osman'dan 14 sayı

New York Knicks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 130-116'lık skorla geçti.

Üst üste 3 olmak üzere 45. galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 5'incisi Knicks'te 48 sayı atan Jalen Brunson, kariyer rekoru kırdı. Konuk takımda RJ Barrett, Quentin Grimes ve Immanuel Quickley ise 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Play-off'ları önceden garantileyen Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (48 galibiyet, 30 mağlubiyet) Donovan Mitchell 42 ve Darius Garland 20 sayı attı. Cedi Osman ise 20 dakika 44 saniye süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 1 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla tamamladı.

Lakers kazanmaya devam ediyor

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi verdiği Minnesota Timberwolves'u 123-111 yenerek son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.

Konferans 7'nciliğine yükselen Lakers'ta (39 galibiyet, 38 mağlubiyet) Anthony Davis, 38 sayı, 17 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte LeBron James 18 sayı, 10 ribaunt, Austin Reaves 15 sayı, 6 ribaunt ve D'Angelo Russell 12 sayı, 10 asistle oynadı.

Mike Conley'nin 25 sayı, 7 asist ve Karl-Anthony Towns'ın 23 sayı, 8 ribauntluk performansları, konferans 9'uncusu Timberwolves'un (39 galibiyet, 39 mağlubiyet) kazanması için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 91-121

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 121-117

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 117-110

Washington Wizards-Orlando Magic: 109-116

Boston Celtics-Utah Jazz: 122-114

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 124-107

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 116-130

Houston Rockets-Detroit Pistons: 121-115

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 108-94

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 111-123

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 130-115

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 114-138

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 100-93

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Anahtar Kelimeler:
AmerikanBasketbolLigiNBAAlperenŞengünHoustonRockets
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