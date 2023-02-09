Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.142,62
DOLAR
18,83
STERLİN
22,96
EURO
20,32
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli...
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen) alacak
TÜBİTAK Ar-Ge Personeli (Teknisyen)...
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik Personel Alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Akademik...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, all-star oyuncusu Russell Westbrook'u takasla Utah Jazz'a gönderdi.

09 Şubat 2023 Perşembe 13:53
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi

İSTANBUL - NBA'den yapılan açıklamada, Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Minnesota Timberwolves'un dahil olduğu 3 takım ve 8 oyunculu takas gerçekleştiği belirtildi.

Takas sonucunda Jazz'ın Lakers'tan Russell Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Damian Jones ve 2027 birinci tur draft hakkını aldığı ifade edildi.

Lakers'ın Timberwolves'tan D'Angelo Russell, Jazz'dan Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'i kadrosuna kattığı aktarıldı.

Timberwolves'un ise Jazz'dan Mike Conley ve Nickeil Alexander-Walker ile üç adet ikinci tur draft hakkı aldığı kaydedildi.

NBA'de 2017 sezonunun en değerli oyuncusu Westbrook, Lakers'ta yıldız oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in yanında ilk 5'in parçası olmakta zorlandı. Kötü şut performansı ve top kayıplarıyla çoğu zaman taraftarların tepkisini çeken Westbrook, 2021'den beri 130 maça çıktığı Lakers'ta 17,4 sayı, 6,9 ribaunt, 7,2 asist ortalamaları yakaladı.

D'Angelo Russell ise 2015 draftında 1. tur 2. sıradan seçildiği ve 2017'ye kadar forma giydiği Los Angeles Lakers'a dönmüş oldu. Russell, bu sezon Timberwolves'ta maç başına 17,9 sayı, 3,1 ribaunt ve 6,2 asistle oynadı.

Takasın önemli parçalarından tecrübeli oyun kurucu Mike Conley de bu sezon Jazz formasıyla 10,7 sayı, 2,5 ribaunt ve 7,7 asist ortalamaları tutturdu.

Phoenix Suns, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant'i takasla kadrosuna kattı

Bu arada Phoenix Suns, Brooklyn Nets'ten yıldız oyuncu Kevin Durant'i takasla renklerine bağladı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Suns, 13 kez all-star seçilen, ikişer şampiyonluk ve finallerin en değerli oyuncusu ödülüne sahip Durant'i kadrosuna kattı.

Takasta Kevin Durant ve TJ Warren'ı alan Suns, karşılığında Nets'e Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 adet birinci tur draft ve 2028 yılı draft değişim hakkını verdi.

Suns, ABD'li iş insanı Mat Ishbia'nın takımın çoğunluk hisselerini satın almasından kısa süre sonra önemli bir takas gerçekleştirmiş oldu. Chris Paul, Devin Booker ve Deandre Ayton gibi yıldızların olduğu takıma Durant'i de ekleyen Suns, tarihinin ilk NBA şampiyonluğunu elde edebilmek için önemli bir adım attı.

Sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir aydır forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon Nets ile maç başına 29,7 sayı, 6,7 ribaunt ve 5,3 asist üretti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NBALakersRussell WestbrookJazz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem fırsatçılarına tepki gösterdi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem fırsatçılarına tepki gösterdi
Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi
Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi
Lider Galatasaray rakip tanımıyor
Lider Galatasaray rakip tanımıyor
Milli tenisçi Berfu Cengiz'in ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi
Milli tenisçi Berfu Cengiz'in ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi
İstanbulspor evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
İstanbulspor evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak
Başkentte 3 puan Karagümrük'ün
Başkentte 3 puan Karagümrük'ün
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi