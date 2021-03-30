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Mustafakemalpaşalı Sporcu Ödülle Döndü..

30 Mart 2021 Salı 10:56
32 Okunma
Mustafakemalpaşalı Sporcu Ödülle Döndü..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşalı bisiklet tutkunu genç sporcu, Erzurum Palandöken snow downhill yarışlarından dereceyle döndü. 24 Mart tarihinde Palandöken Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışlar, master ve elit kategorisinde yapıldı. Çeşitli kentlerden gelen 30 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye giren Erdinç Karlı, elit kategorisinde ikinci olarak kupa kaldırdı. Adrenalin dolu mücadelenin ardından ilçeye dereceyle dönen genç sporcu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ı ziyaret ederek kupa sevincini paylaştı. Başkan Kanar, onlarca sporcunun arasından derece alarak ilçeye gurur yaşatan genç sporcu Erdinç Karlı’yı tebrik ederek başarılar diledi. Sporun her alanında boy gösteren gençlerin başarı elde etmesi gurur verici diyen Başkan Mehmet Kanar, spora ve sporcuya destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Önce Vatan Gazetesi

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Mustafakemalpaşalı Sporcu Ödülle Döndü..
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