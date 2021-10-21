Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.42
ALTIN
541.69
DOLAR
9.4591
STERLİN
13.0793
EURO
11.0233
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Özpoyraz, Dağcılık Federasyonu başkanlığına aday

21 Ekim 2021 Perşembe 13:18
4 Okunma
Mustafa Özpoyraz, Dağcılık Federasyonu başkanlığına aday

ANKARA - Mustafa Özpoyraz, Türkiye Dağcılık Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Özpoyraz, "İnanıyoruz, biz kazanırsak dağcılık camiası kazanacak. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz" dedi. 

Başkan adayı Mustafa Özpoyraz, 7 Kasım'da yapılacak Olağan Genel Kurulda mevcut yönetimin 5 yıllık görev süresinin dolduğunu belirterek, "Bu genel kurul gerçek anlamda bir değişim ve yenilenmenin dönüm noktası olacaktır. Bunun değişimin ilk adımlarını, geçmiş dönemlerde bir sır gibi saklanan başkan adaylığı ve yönetim kurulunda yer alacak kişilerin isimlerini çok önceden camia ile açıklayarak siz saygıdeğer dağcılık camiasının takdirlerine sunduk. Bu tür değişik uygulamalar daha sık görülecek camiada. Seçildiğimiz takdirde yönetim anlayışı tamamen değişecek. Federasyonu sadece bir başkan değil, yönetim kurulu ve diğer kurullar hep beraber yönetecektir" diye konuştu.

İnsan ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Özpoyraz, "Yönetimimizde, insan odaklı ve sporcunun / kulüplerin fayda göreceği her uygulama birincil öncelik olacak, ayrıca yönetimi hizmet alma anlayışından kurtararak, camiaya hizmet veren bir yapıya dönüştüreceğiz. Tüm uygulamalar yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülecek ve seçimi kazanmanın, bizlere mevzuatı yok sayma yetkisi vermediği unutulmayacak. Birlikte kazanıp birlikte yönetme düşüncesini temel kabul eden bir anlayışla, dağcılık sporunun tüm bileşenleri ile birlikte ortak bir takım ruhu oluşturmak hedefi için, dağcılık sporunu tüm branşları ile birlikte kamuoyunda etkili, verimli ve aktif şekilde temsil ederek saygı duyulan ve rağbet edilen bir spor dalı haline getirebilmek için, dağcılık sporunda bir kısır döngü halinde tekrarlanıp duran yönetim şekli; eğitim ve faaliyet anlayışı tamamen değiştirip; dağcılık felsefesi ve anlayışına uygun bir yapı oluşturmak için, ülkemiz coğrafyasında bulunan eşsiz güzelliklere sahip dağlarımızın dağcılık faaliyetlerine açılması ve bu dağlarda bütün bir yıl boyu faaliyetler yapılmasının alt yapısının oluşturulabilmesi için, dağcılık sporunda dünyadaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası alanda aktif bir rol üstlenmek için, üniversite gençliğini dağcılık sporuna çok daha fazla entegre etmek, yeni politikalar üretebilmek ve işbirlikleri oluşturmak için federasyon yönetimine adayız" ifadelerini kullandı. 

Özpoyraz, "Tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için oluşturduğumuz stratejik çalışma planı ve hedef ifadelerimizi, seçildiğimiz takdirde ilk altı ay içinde gerçekleştireceğimiz etkin ve işlevsel çalıştaylar ile revize edip, detaylandırmayı planladık. Çalışma planlarımızın ana hedefi insanı odak noktası kabul eden bir bakış açısı olacaktır. İnanıyoruz, biz kazanırsak dağcılık camiası kazanacak. Birlikte kazanacağız, birlikte yöneteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ÖzpoyrazDağcılık FederasyonuAday
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHK'de 'tatsız' son
MHK'de 'tatsız' son
Erol Bulut: Deplasman stratejimizi değiştirmeliyiz
Erol Bulut: Deplasman stratejimizi değiştirmeliyiz
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da
'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da
Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
Abdülkadir Ömür: Şehrin özlediği şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
Göztepe pes etmiyor
Göztepe pes etmiyor
Galatasaray, Rusya'ya gitti
Galatasaray, Rusya'ya gitti
Fenerbahçe'nin konuğu Royal Antwerp
Fenerbahçe'nin konuğu Royal Antwerp
Beşiktaş - Sporting: 1-4
Beşiktaş - Sporting: 1-4

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma