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Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!

01 Mart 2021 Pazartesi 14:43
27 Okunma
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er kadro kurmakta zorlanıyor. Bursaspor‘un yarın oynayacağı Akhisarspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Burak Altıparmak‘ın yokluğu Mustafa Er‘i kara kara düşündürüyor.

Takımda iki oyuncunun Covid-19‘a yakalanması ve Burak‘ın kart cezalısı olması 41 yaşındaki teknik adamın Akhisarspor maçında sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı merak ediliyor. Zaten kısıtlı olan kadroda formsuz oyuncuların son haftalarda fazla olması genç hocanın elini kolunu bağlıyor.

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Mustafa Erin Kafasında Soru İşareti Var
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