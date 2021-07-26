Mustafa Er Uyardı! Çok Dikkatli Olun Dedi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in en korktuğu şeylerden bir tanesi sakatlık… Genç teknik adam, performansından memnun olduğu oyuncularına, sakatlık yaşanmaması için ciddi anlamda telkinlerde bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncularının dikkatli olmasını istedi. Afyon kampı sonrası Bolu kampına dün startı veren yeşil-beyazlılarda genç çalıştırıcı, oyuncularının istekli olmalarından memnun olduğunu söyledi.

Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa toplantılar yapan Mustafa Er, “İstekli olmanızdan memnunum ancak kendinizi daha çok geliştirmeniz gerekiyor. En önemlisi de konsantrasyon. Biz iyi bir takımız. Bunu kanıtladık. Ancak daha iyisini de yapacak güçteyiz. Sizden en büyük isteğim ise sakatlanmamanız. Çok dikkatli olun. Bu kampı da kazasız belasız atlatalım. Size güveniyorum” ifadelerini kullandı.